Halil Nebiler'den kritik Lozan yorumu: ""Gizli madde falan yok!"

Vatandaşların "Lozan'ın gizli maddeleri" gibi aslı olmayan bilgilere itibar etmemesi gerektiğini vurgulayan Halil Nebiler özetle şunları belirtti:

- Lozan'ın gizli maddeleri, şehir efsanesidir. Bunlar bilerek üretilen yalanlardır. Öyle bir yayarlar ki bunları, yalanın büyüğü en inandırıcı olan haline gelir. İşte Goebbels'in taktiği bu. Türkiye madenlerini NATO-ABD yüzünden çıkaramadı. Amerika'nın olduğu yerde sen kendi yeraltı kaynaklarını kullanamazsın, o seni sömüreceği günü bekler. Hiç efsaneye gerek yok. Rıza Nur ruh hastasıdır. Fethullah'ta tımarhaneliktir, belgeleri var.