Halil Nebiler'den kritik Lozan yorumu: ""Gizli madde falan yok!"
Gazeteci Yazar Halil Nebiler, Lozan Antlaşması hakkında çıkartılan "Gizli Maddeler" meselesinin bir şehir efsanesi olduğunu ifade etti.
Vatandaşların "Lozan'ın gizli maddeleri" gibi aslı olmayan bilgilere itibar etmemesi gerektiğini vurgulayan Halil Nebiler özetle şunları belirtti:
GOEBBELS TAKTİĞİ
- Lozan'ın gizli maddeleri, şehir efsanesidir. Bunlar bilerek üretilen yalanlardır. Öyle bir yayarlar ki bunları, yalanın büyüğü en inandırıcı olan haline gelir. İşte Goebbels'in taktiği bu. Türkiye madenlerini NATO-ABD yüzünden çıkaramadı. Amerika'nın olduğu yerde sen kendi yeraltı kaynaklarını kullanamazsın, o seni sömüreceği günü bekler. Hiç efsaneye gerek yok. Rıza Nur ruh hastasıdır. Fethullah'ta tımarhaneliktir, belgeleri var.
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