E. Deniz Kurmay Albay Halil Özsaraç'tan kritik uyarı: "NATO pranga, Montrö kelepçe!"

Emekli Deniz Kurmay Albay Halil Özsaraç, Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında önemli açıklamalar yaptı.

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Türkiye'nin denizlerdeki jeopolitik gücünü doğru kullanması gerektiğinin altını kalın çizgilerle çizen Özsaraç konuya dair şunları dile getirdi:

NATO'DAN ÇIKTIĞIMIZ GÜN MONTRÖ'YÜ FESHETMEMİZ GEREK

- Amerika, terbiyesizce tüm dünya denizlerini bloke etmiş durumda. ABD'nin 6 dev deniz kuvveti var. Bunlardan 2 ve 3 numaralı Amerikan filolarına saygı duyarım çünkü ana vatan savunması yapıyorlar ama diğerlerinin durumu öyle değil. Diğer devletlerin deniz üzerindeki ticaretlerini önlemek üzere kurgulanmış. Asıl amaç Amerika'nın emperyalist büyüklüğünü korumak adına diğerlerinin gelişmesini engellemek, emperyalizmle mücadelesini önlemek. Dünya ekonomisi bütün üretim fazlasını olduğu gibi denizlerin üstüne çıkartır. Bu kadar büyük askeri varlığın altında yatan neden deniz ticaret yolları üstünde egemenlik. Gücünüzün ölçüsü budur. Amerika bu 6 filo üzerinden bir güç gösterisi yapıyor. ABD emperyalizmi, benim ulusal ve ekonomik çıkarlarımı engelleyecek politikaları benimsemiş durumda ve bunu bana zorla dikte ediyor. Karadeniz politikaları da böyle. Dolayısıyla yapılacak işler çok basit: İlk olarak NATO'dan çıkmak gerekiyor. NATO'dan çıktığımız gün Montrö'yü feshetmemiz gerekiyor. Montrö'yü feshedersek Lozan-Sevr koşullarına mı döneceğiz? Hayır, 1774 koşullarına döneceğiz yani tam hakimiyet. Montrö feshedildiği taktirde bana göre tam hakimiyet dönemi başlayacaktır. Türk Boğazları bizim jeopolitik gücümüz, Osmanlı bunlar üzerinden yükseldi ve Akdeniz-Karadeniz'e egemen oldu yani Osmanlı denizler üzerinden yükseldi, karalar üzerinden yükselmedi. NATO'da olduğumuz sürece Montrö kalsın, çıktığımız zaman feshetmemiz gerekiyor. NATO, bir çuval inciri berbat ediyor. NATO, bizim ayağımıza pranga fakat Montrö de kolumuza kelepçe. İkisinden de kurtulmak gerekiyor. Denizdeki jeopolitik gücü iyi kullanmıyorsanız, bu güç emperyalizme hediye edilmiş güçtür. Montrö konusundaki ikazlarım bundan kaynaklanıyor.
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