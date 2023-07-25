Halil Nebiler yorumladı: ABD'nin Karadeniz'e girme planı!
Gazeteci Yazar Halil Nebiler, Aydınlık Gazetesi'nde yer alan "Türk düşmanı ABD’li NATO Başkomutanı anlattı: Tahıl bahanesiyle Karadeniz’e girme planı" başlıklı haberi yorumladı.
Gazeteci Yazar Halil Nebiler, Aydınlık Gazetesi'nde yer alan "Türk düşmanı ABD’li NATO Başkomutanı anlattı: Tahıl bahanesiyle Karadeniz’e girme planı" başlıklı haberi yorumladı.
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