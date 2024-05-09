Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.

Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı

TCMB'nin makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye ilişkin duyurusunda Merkez Bankası'nın, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam ettiği belirtildi.

Duyuruda, "6 Nisan 2024 tarihli basın duyurusunda, menkul kıymet tesisi düzenlemesine yönelik sadeleşme adımları duyurulmuş ve söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planlandığı açıklanmıştı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğ ile menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır" denildi.

TCMB'nin 6 Nisan'daki duyurusunda, menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın da sonlandırılmasına karar verildiği bildirilmişti.

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