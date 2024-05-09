İsrail: "ABD'nin bize askeri yardımı askıya alması hayal kırıklığı yarattı"

 İsrail, ABD'nin kendisine askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararından duyduğu "hayal kırıklığını" dile getirdi.

İsrail: "ABD'nin bize askeri yardımı askıya alması hayal kırıklığı yarattı"

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, konuya ilişkin Israel Hayom gazetesine açıklamada bulundu.

Erdan, ABD yönetiminin İsrail'e askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararının büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de aynı gazeteye yaptığı açıklamada, silah ve mühimmat üretiminde bağımsızlığın İsrail'in güvenliği açısından ciddi önem taşıdığını dile getirdi.

Cohen, "Savaşın bitmesini beklememize gerek yok, acilen harekete geçerek mevcut firmalarda üretim sistemlerini kurmalı, silah ve mühimmat üretecek yeni savunma firmaları oluşturmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.

Hakkari'de dev kayalar karayoluna düştüHakkari'de dev kayalar karayoluna düştüYurt
# israil # gazze # filistin # hamas
Çok Okunanlar
İsrail: "ABD'nin bize askeri yardımı askıya alması hayal kırıklığı yarattı"
İsrail: "ABD'nin bize askeri yardımı askıya alması hayal kırıklığı yarattı"
Hakkari'de dev kayalar karayoluna düştü
Hakkari'de dev kayalar karayoluna düştü
2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? 120 ay vade
2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? 120 ay vade
Emekliler, asgari ücretliler dikkat! Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem geliyor
Emekliler, asgari ücretliler dikkat! Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem geliyor
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi! İşte şartları
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi! İşte şartları
Öne Çıkanlar İstanbul Havalimanı'nda uçak 370 metre sürüklendi | ULUSAL HABER İstanbul Havalimanı'nda uçak 370 metre sürüklendi | ULUSAL HABER Hastasını mesajla taciz eden doktora 1 yıl 3 ay hapis Hastasını mesajla taciz eden doktora 1 yıl 3 ay hapis