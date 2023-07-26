Doğu Perinçek ve Şule Perinçek O'nu anlattı: Yılmaz Gruda: Vatansever, büyük usta, can yoldaşı...

Duayen sanatçı Yılmaz Gruda'nın vefatı sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Gruda'yı, dava arkadaşları olan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ve Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek anlattı, andı.

Şule Perinçek, mücadele arkadaşı ve kadim dostu Gruda hakkında şöyle konuştu:

ÖZEL BİRİYDİ

- Şair, meddah ve siyasi bir kişilik. Aynı zamanda vatansever. Bunların birleşiminden ortaya müthiş bir enerji çıktı. Çok özel bir dostumuzdu. Çok şey paylaştık hem esprileriyle hem acılarıyla. Sıkışık bir dönemdi ona rağmen birlikte müthiş şeyler başardık. Yoklukları paylaştık, bir kez bile üzünü eğdiğini görmedim. Güzellikleri paylaştık, kahkahası meşhurdu zaten. Bizim gücümüzü ve moralimizi çok arttırırdı. Sanatın gücünü hissederdik. Onunla az sözle ne kadar çok şey söylenebileceğini görmüş olduk. Hakikatten özel biriydi. Yılmaz Gruda'nın boşalttığı yeri doldurmak için çok daha fazla çalışmamız gerekecek.

Doğu Perinçek ise Gruda'yı çok özleyeceklerinden çünkü onun gerçek bir can yoldaşı olduğundan bahsetti. Ayrıca Perinçek şunları belirtti:

IŞIK BIRAKAN BÜYÜK BİR SANATÇIMIZDI