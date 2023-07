Doğu Perinçek ve Şule Perinçek O'nu anlattı: Yılmaz Gruda: Vatansever, büyük usta, can yoldaşı...

Duayen sanatçı Yılmaz Gruda'nın vefatı sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Gruda'yı, dava arkadaşları olan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ve Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek anlattı, andı.

Şule Perinçek, mücadele arkadaşı ve kadim dostu Gruda hakkında şöyle konuştu:

Doğu Perinçek ise Gruda'yı çok özleyeceklerinden çünkü onun gerçek bir can yoldaşı olduğundan bahsetti. Ayrıca Perinçek şunları belirtti:

- Yılmaz Gruda her şeyden önce tiyatromuzun büyük ustası ama sanatımızın da büyük ustası. Sanatın birçok dalında yazar, oyuncu, yönetmen, kültür yaratıcısı ve şair olarak edebiyat ve sanatta var olup ışık bırakan büyük bir sanatçımızdı. Yılmaz Gruda, milli-devrimci-demokratik kültürün insanıydı. Çok karakterli, köşeli, net, açık, tavrı belli biriydi. Başı dik yaşamayı, cesareti, erdemleri, paylaşmayı, sade yaşamayı topluma kendi sanatsal yaşamıyla aşılayan bir karakterdi. Partimizin seçkin, önder kadrolarındandı. Gruda'nın öncü tavrı, partili olması kişiliğine son derece yakışan bir olay. Yılmaz Gruda, emekçilerin ve halkın sanatçısıydı. Atatürk devrimlerinin sanatçısıydı. Gerçek bir yoldaştı, unutulmayacak karakterlerden biriydi. O'nu çok özleyeceğiz. Çünkü o gerçek bir arkadaş, gerçek bir can yoldaşı. Bizim yaratmak istediğimiz toplumda Yılmaz Gruda her zaman bir örnektir.