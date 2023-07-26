Doğu Perinçek ve Şule Perinçek O'nu anlattı: Yılmaz Gruda: Vatansever, büyük usta, can yoldaşı...

Duayen sanatçı Yılmaz Gruda'nın vefatı sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Gruda'yı, dava arkadaşları olan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ve Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek anlattı, andı.

Duayen sanatçı Yılmaz Gruda'nın vefatı sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Gruda'yı, dava arkadaşları olan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ve Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek anlattı, andı.

Şule Perinçek, mücadele arkadaşı ve kadim dostu Gruda hakkında şöyle konuştu:

ÖZEL BİRİYDİ

- Şair, meddah ve siyasi bir kişilik. Aynı zamanda vatansever. Bunların birleşiminden ortaya müthiş bir enerji çıktı. Çok özel bir dostumuzdu. Çok şey paylaştık hem esprileriyle hem acılarıyla. Sıkışık bir dönemdi ona rağmen birlikte müthiş şeyler başardık. Yoklukları paylaştık, bir kez bile üzünü eğdiğini görmedim. Güzellikleri paylaştık, kahkahası meşhurdu zaten. Bizim gücümüzü ve moralimizi çok arttırırdı. Sanatın gücünü hissederdik. Onunla az sözle ne kadar çok şey söylenebileceğini görmüş olduk. Hakikatten özel biriydi. Yılmaz Gruda'nın boşalttığı yeri doldurmak için çok daha fazla çalışmamız gerekecek.

Doğu Perinçek ise Gruda'yı çok özleyeceklerinden çünkü onun gerçek bir can yoldaşı olduğundan bahsetti. Ayrıca Perinçek şunları belirtti:

 IŞIK BIRAKAN BÜYÜK BİR SANATÇIMIZDI

- Yılmaz Gruda her şeyden önce tiyatromuzun büyük ustası ama sanatımızın da büyük ustası. Sanatın birçok dalında yazar, oyuncu, yönetmen, kültür yaratıcısı ve şair olarak edebiyat ve sanatta var olup ışık bırakan büyük bir sanatçımızdı. Yılmaz Gruda, milli-devrimci-demokratik kültürün insanıydı. Çok karakterli, köşeli, net, açık, tavrı belli biriydi. Başı dik yaşamayı, cesareti, erdemleri, paylaşmayı, sade yaşamayı topluma kendi sanatsal yaşamıyla aşılayan bir karakterdi. Partimizin seçkin, önder kadrolarındandı. Gruda'nın öncü tavrı, partili olması kişiliğine son derece yakışan bir olay. Yılmaz Gruda, emekçilerin ve halkın sanatçısıydı. Atatürk devrimlerinin sanatçısıydı. Gerçek bir yoldaştı, unutulmayacak karakterlerden biriydi. O'nu çok özleyeceğiz. Çünkü o gerçek bir arkadaş, gerçek bir can yoldaşı. Bizim yaratmak istediğimiz toplumda Yılmaz Gruda her zaman bir örnektir.
Yılmaz Gruda Ulusal Kanal'da anlatmıştı: "Türk sanatçısının işi Temmuz'da buz satmaktır"Yılmaz Gruda Ulusal Kanal'da anlatmıştı: "Türk sanatçısının işi Temmuz'da buz satmaktır"TV Yayını
Yılmaz Gruda böyle anlatmıştı: "Ulusal Kanal'da vatan borcumuzu ödüyoruz"Yılmaz Gruda böyle anlatmıştı: "Ulusal Kanal'da vatan borcumuzu ödüyoruz"Gündem
# yılmaz gruda # Doğu Perinçek # şule perinçek # vatan partisi # vefat

Benzer Videolar

"Türk sanatçısının işi Temmuz'da buz satmaktır" "Türk sanatçısının işi Temmuz'da buz satmaktır"
"NATO pranga, Montrö kelepçe!" "NATO pranga, Montrö kelepçe!"
""Gizli madde falan yok!" ""Gizli madde falan yok!"
Yılmaz Gruda Özel Yayını - 26 Temmuz 2023 Yılmaz Gruda Özel Yayını - 26 Temmuz 2023
Günlük - 26 Temmuz 2023 Günlük - 26 Temmuz 2023
Gün Ortası - 26 Temmuz 2023 Gün Ortası - 26 Temmuz 2023
Televizyon Gazetesi - 26 Temmuz 2023 Televizyon Gazetesi - 26 Temmuz 2023
Güne Başlarken - 26 Temmuz 2023 Güne Başlarken - 26 Temmuz 2023
Ana Haber - 25 Temmuz 2023 Ana Haber - 25 Temmuz 2023
Üreten Türkiye - 25 Temmuz 2023 Üreten Türkiye - 25 Temmuz 2023
ABD'nin Karadeniz'e girme planı! ABD'nin Karadeniz'e girme planı!
Televizyon Gazetesi - 25 Temmuz 2023 Televizyon Gazetesi - 25 Temmuz 2023
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
2 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı?
3 Ünlü Rock şarkıcısı Özlem Tekin kayboldu!
4 Kim Milyoner Olmak İster' damga vuran Atatürk sorusu!
5 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kızı gündem oldu!