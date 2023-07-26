Yılmaz Gruda böyle anlatmıştı: "Ulusal Kanal'da vatan borcumuzu ödüyoruz"

Yılmaz Gruda, 2021 yılında Ulusal Kanal'a konuk olmuştu.

Gruda, Ulusal Kanal’ın müthiş anılar barındırdığını belirtmişti. Kanalın açık olduğu süre boyunca herkesin bir şeyler yapabildiğini anlattı. Gruda, Ulusal Kanal’ın güzelliklere ve sevdaya odaklanan bir platform olduğunu ifade etmişti.