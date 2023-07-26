Yılmaz Gruda böyle anlatmıştı: "Ulusal Kanal'da vatan borcumuzu ödüyoruz"
Vefat eden usta tiyatro sanatçısı Yılmaz Gruda, Ulusal Kanal ekranlarında deneyimlerini ve anılarını paylaşmıştı. İşte Yılmaz Gruda'nın Ulusal Kanal'da birçok değerli isim ile paylaştığı hatıralar...
Yılmaz Gruda, 2021 yılında Ulusal Kanal'a konuk olmuştu.
Gruda, Ulusal Kanal’ın müthiş anılar barındırdığını belirtmişti. Kanalın açık olduğu süre boyunca herkesin bir şeyler yapabildiğini anlattı. Gruda, Ulusal Kanal’ın güzelliklere ve sevdaya odaklanan bir platform olduğunu ifade etmişti.