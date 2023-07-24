HÜDA PAR sekreterini öldüren şüphelinin evine saldırı! Polis biber gazıyla müdahale etti

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasında uğradığı saldırı sonucu ölen İl Sekreteri Sacit Pişgin’in mevlidinden sonra partililer şüphelinin evine saldırdı. Polis biber gazıyla müdahale ederek kalabalığı dağıttı.

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Adana'da HÜDA PAR’ın il sekreterini öldüren ve il başkanını yaralayan kişinin evine saldırı düzenlendi.

71 yaşındaki A.S. HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasında İl Başkanı Salih Demir’i bıçakla yaralayıp, İl Sekreteri Sacit Pişgin’i öldürmüştü.

Parti binası önündeki grup Sacit Pişgin’in mevlidinden sonra olayı gerçekleştiren A.S.’nin evine giderek saldırmaya başladı.

Apartmanın giriş kapısındaki camları kırarak içeri giren grup polis ekiplerince geri çıkartıldı.

Dışarıda yaşanan arbedede polis ekipleri biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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