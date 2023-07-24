İyi Parti ve CHP arasında gerilim! Lütfü Türkkan'dan ittifak ihtimaline itiraz

Yerel seçimlere geri sayım devam ederken muhalefetin ittifak senaryoları çıkmazı da derinleşiyor.

CHP ve İyi Parti'nin birlikte yerel seçimlere girmesi senaryosuna ise her geçen gün yeni bir itiraz yükseliyor. İttifaka ihtimaline yeni itiraz ise İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan geldi. Türkkan, "Parti kurmanın bir tek sebebi vardı, iktidar olmak. Şimdi siz bu birliktelikten İyi Parti'nin çıkarının olmasını nasıl bekliyorsunuz?" dedi.

Türkkan seçimlere girme konusunda da CHP'yi desteklemek zorunda olmadıklarını belirtti, "CHP'yi kazandırmak gibi bir misyonumuz yok." dedi.

GELECEK PARTİSİ'NDEN PROTOKOLE TEPKİ

CHP ile birlikte seçim mağlubiyetini yaşayan Gelecek Partisi'nin ise Kılıçdaroğlu ev zafer Partisi arasındaki "gizli protokole" öfkesi dinmiyor. Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan ırkçı siyasetle yan yana gelen zihniyeti reddettiğini açıkladı.

CHP içerisinde değişim isteyenlerin parti içerisinde “ihanetle” suçlandığını söyleyen Gelecek Partisi sözcüsü bu durumun karşısında olduklarını dile getirdi, Serkan Özcan, Altılı Masa'dan da hiçbir şey kalmadığını vurguladı.

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Merkezi de gizli protokolle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, protokolün siyasi ve ahlaki değerinin olmadığı belirtildi.