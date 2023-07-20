Kılıçdaroğlu Özdağ protokolünde şok ayrıntı! Kimse bilmiyormuş...

CNN Türk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mehmet Akif Ersoy'un sorduğu, "Ümit Özdağ ile aranızda bir protokol imzalandı mı?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "evet" olarak yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Protokol evet var. İkimizin arasında imzalandı. Kamuoyuna açık bir protokol değil" ifadelerini kullandı.

Ersoy'un Ümit Özdağ'ın açıklamalarını hatırlatarak, üç bakanlık verilip verilmediği sorusuna ise Kılıçdaroğlu "buna yorum yapmam" ifadelerini kullandı.

"FAİK ÖZTRAK DAHİL KİMSE BİLMİYORDU"

Mehmet Akif Ersoy, Faik Öztrak'ın açıklamalarını da Kılıçdaroğlu'na sordu. "Böyle bir protokol varsa Öztrak neden yok gibi bir açıklama yaptı?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ilginç oldu. Kılıçdaroğlu, "Öztrak bu protokolü bilmiyor. Danışman dahil kimsenin protokolden haberi yok" dedi.