Reisi ve şehit olan İranlı yetkililerin cenaze törenine Türkiye'den katılımlar olacak

İran'ın acısını paylaşmak için Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilmesinin ardından bayraklar yarıya indi. Devlet erkanı da yarın Tahran'da yapılacak cenaze törenine katılacak. Vatan Partisi de cenaze törenine Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde katılacak.

Editör: Ali Murat Engin
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İran'ın acısını paylaşmak için Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilmesinin ardından bayraklar yarıya indi. Devlet erkanı da yarın Tahran'da yapılacak cenaze törenine katılacak. Vatan Partisi de cenaze törenine Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde katılacak.

Türkiye, İran halkı ile dayanışma için bir günlük milli yas ilan etti, Türkiye’de bayraklar yarıya indi.

Milli yas kararını cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bakanlar kurulu toplantısının ardından açıkladı. Bayraklar İran'ın şehitler için yarıya indirildi.

Reisi ve İranlı yetkililer için Tahran’da 22 Mayıs günü yapılacak törene Türkiye’den de üst düzeyde katılımlar olacak. Devlet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Tahran’da olacak. Yılmaz'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Yılmaz eşlik edecek

Tahran'daki cenaze törenine Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ile Uluslararası İlişkiler Bürosu Yöneticisi Daşar Karadağ da katılacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# iran # reisi # vatan partisi
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