CHP'de büyük kaos: İmamoğlu rest çekti

İhanet suçlamaları, yolsuzluk ithamları, karşılıklı restleşmeler… CHP’deki liderlik kaosu Belediye Başkanları toplantısında deprem etkisi yarattı. Ekrem İmamoğlu’ndan, Kılıçdaroğlu’na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" çıkışı geldi. İmamoğlu’na “'Hiç kimse vazgeçilmez değildir” yanıtını veren Kılıçdaroğlu’nun “Eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa ben de bu görevi bırakacağım” dediği öğrenildi. Tansiyonun yükseldiği toplantıya 36 CHP’li belediye başkanının da katılmadığı ortaya çıktı.

Parti içerisindeki liderlik kaosunun derinleştiği CHP’nin belediye başkanları toplantısının detayları kulislere yansıdı.



Değişim çağrıları yapan Ekrem İmamoğlu'nun bazı CHP'li yöneticilerle yaptığı gizli toplantının basına sızması sonrası CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda gözler iki isme yoğunlaştı.



İmamoğlu’nun, konuşması sırasında "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" dediği bildirildi.



Katıldığı televizyon programında toplantının detaylarını açıklayan gazeteci Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun toplantıda "Sonuna kadar CHP koltuğunda oturacağım diye bir şey yok. Eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa ben de bu görevi bırakacağım" dediğini aktardı:

- Sonuna kadar CHP koltuğunda oturacağım diye bir şey yok. Eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa ben de bu görevi bırakacağım.

Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nun “ben yokum” çıkışına yanıt verdiğini söyleyen Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun "Geçmişinde lekesi olmayan biri çıkarsa görevi bıkacağım” dediğine dikkat çekti.

- Ekrem Başkanımız 'Hiç kimse vazgeçilmez değildir' diye bir söz kullandı. O söz Norveçli bir düşünüre aittir. Ardından 'Herkes değerlidir, hiç kimse vazgeçilmez değildir. Mezarlıklar kendini vazgeçilmez sananlarla doludur.' diyor. Ben de 'vazgeçilmez değiliz' denilen kişilerden biriyim. Sonuna kadar CHP koltuğunda oturacağım diye bir şey yok. Eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa ben de bu görevi bırakacağım.

36 belediye başkanının katılmadığı toplantıda, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun konuşmasının da salondaki tansiyonu yükselttiği bilgisi kulislere yansıdı.



Konuşmasında İmamoğlu'nu eleştiren Kerimoğlu'nun "Siz zoom toplantılarıyla genel başkanın arkasından çalışacağınıza partiye çalışan. Ben de önseçim varsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayım" dediği öğrenildi