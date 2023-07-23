Koltuk kavgası anlaşmayı bitirdi: CHP, Halk TV ile yollarını ayırdı

Cumhuriyet Halk Partisi, değişim çağrıları ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanlısı haberleri ile dikkat çeken Halk TV’ye aktardıkları parayı kestiğini açıkladı.



CHP Genel merkezinden yapılan açıklamada “Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir" ifadelerini kullandı.



Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan eski CHP parti avukatı Mustafa Kemal Çiçek, aktarılan kaynağın 650 milyon olduğunu açıkladı.



Anlaşmanın detayları ile ilgili Ulusal Kanal’ın sorularını yanıtlayan Çiçek, “650 milyon TL üç yılda, Halk TV, Tele 1, KRT ve Anka Ajansına aktarıldı. En büyük pay da Halk TV’nindi” dedi.



Partinin 650 Milyonunu kimlere aktardınız soruma yanıt vermeyip iftira diyerek hakkımda dava açıldı diyen Mustafa Kemal Çiçek, “anlaşmayı iptal ettik diyerek kendi inkârlarını ifşa ettiler” dedi.