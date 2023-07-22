AK Partili Külünk'ten NATO çıkışı! NATO Zirvesi'nin FETÖ'cülere cesaret verdiğini söyledi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Külünk, FETÖ’nün, Amerikancıların ve AB’cilerin NATO zirvesinden cesaret bulduğunu kaydetti.

"BATI’YA TESLİMİYET İSTEYENLER"

FETÖ’nün 15 Temmuz hedeflerinden vazgeçmediğini de kaydeden Külünk, “İçimizdeki Amerikancılar bir karşı devrim hazırlığında” dedi.

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz’dan sonra sokağın dikkati ve milletimizin devletle birlikte hareket etmesi sonrası müthiş bir arınma sürecine girdi. Ancak zaman içerisinde bu arınma süreci üzülerek ifade ediyorum ki unutmaya ve unutturulmaya çalışılıyor. Şu anda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO zirvesindeki İsveç’in NATO’ya dahil olması, Avrupa Birliği ile ilgili ortaya koyduğu tavırdan cesaret bulan içerideki FETÖ ve işbirlikçileri, Türkiye’nin Batı’ya koşulsuz teslim olmasını isteyen farklı renklerde bir güruh var.

"BUNA BİZ İZİN VEREMEYİZ"

FETÖ’nün stratejik hedefini de hatırlattı Külünk.

- Zelenskiy Sayın cumhurbaşkanımıza ‘Ukrayna’nın yanında yer al’ diyor. Bu ne demek? Bu doğrudan NATO’ya dahil edilecek bir Ukrayna, savaşın NATO ile Rusya arasında olmasını sağlayacak bir yeni gelişme. Hatırlarsanız 2 yıl evvel bir muhalefet partisinin genel başkanı ‘Türkiye Ukrayna’nın yanında konumlanmalı’ demişti. Bu coğrafyanın karşılaşacağı kıyamet Türkiye ile Rusya’nın savaştırılmasıdır. Sonra hepsi kenara çekilmeyecek mi? Bu kıyamet kimi yakacak? Buna asla izin veremeyiz. Sayın Putin’e ve Sayın Erdoğan’a düşmanlıklarının sebebi de budur. Buna biz izin veremeyiz. Dikkatli olmalıyız.

"İTİRAZLARINI GÖRMEK ZORUNDAYIZ"

Külünk'ün gündeminde tepki çeken zamlar da vardı.

- Refah zengine, çilesi dar gelirliye, işçiye, köylüye, emekliye, esnafa olmamalı. Dolayısıyla ÖTV zammı temelindeki Türkiye’nin ve dünyanın içinden geçtiği eko türbülans sürecinde aşınması gereken tedbirleri bir başlıkta konuşmamız gerekiyor. Zamların toplumda oluşturduğu negatif dalganın hükümete yönelmesi elbette ki makuldür. Anlayışla karşılayacağız. Çünkü insanların muhatabı Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde kurulmuş hükümetimiz. Biz burayı anlamak, toplumun verdiği tepkileri, itirazlarını görmek zorundayız.

"BİR EMEKLİ NASIL YAŞASIN?"

Neoliberal politikaların terk edilmesi gerektiğini de ifade etti Külünk.

- Artık Neoliberal politikalardan vazgeçmek zorundayız. ‘Devlet karışmaz’ mantığından çıkmak zorundayız. Devlet vatandaşının lehine olan her şeye de müdahale eder. Üretir, içine de girer, gerektiğinde de müdahale de eder. Bakınız; kiralar. Neoliberal ahlakın sonucu. Kontrolsüz 15 bin, 20 bin lira. İstanbul’da bir memuru nasıl tutacağız? Bir işçi nasıl duracak İstanbul’da? Bir emekli nasıl yaşasın?

"BU HERKESE GÜVEN VERİR"

AK Partili Metin Külünk, yabancı bankalara yatırılan paraların da geri getirilmesi gerektiğini kaydetti.