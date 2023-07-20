Millet İttifakı'nda yerel seçim çıkmazı! Yerel seçimde ittifak olacak mı?

Dağılan Millet İttifakı partileri bu kez yerel seçim çıkmazına girdi. Yerel seçimlere birlikte gireceği iddia edilen İyi Parti ve CHP'nin ortaklık planı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'n danışmanı tarafından yalanlandı. Lütfü Türkkan da CHP ile ittifakın kendilerine zarar verdiği açıkladı.

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Dağılan Millet İttifakı'nda kriz bitmiyor. Bu kez tartışmanın odağında yerel seçimler var.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mağlubiyetle geride bırakan İyi Parti ve CHP'nin, yerel seçimlerde birlikte yol yürüyeceği iddialarına İyi Parti'den yanıt geldi. Meral Akşener'in danışmanı Murat İde, CHP-İyi Parti görüşmelerinde ittifak kurmanın bahsinin bile açılmadığını kaydetti.

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YEREL SEÇİMDE İTTİFAK OLACAK MI?

Bir açıklama da İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'dan geldi. Türkkan, CHP-İyi Parti ortaklığının İyi Parti'ye zarar vereceğini belirtti.

- İyi Parti’nin yerel seçimlerde CHP ile tekrar ittifak yapması; bir kaç belediyenin alınmasına vesile olabilir, o belediyelerde görev alacak arkadaşları da mutlu edebilir. Ancak partinin bundan böyle müstakil olarak büyümesine çok büyük zarar verir. Bu da; ben ve benim gibi bu partiyi iktidar yapmak için yola koyulanların hiç arzu etmediği bir durumdur.
# millet ittifakı # İyi Parti # chp # kemal kılıçdaroğlu # meral akşener

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