SOLOTÜRK'ten Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümüne özel gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde SOLOTÜRK'ün icra ettiği gösteri uçuşunu Kıbrıs Türkleri, Girne Atatürk Anıtı çevresi ve sahilden görme fırsatı buldu.

SOLOTÜRK'ün KKTC semalarındaki gösteri uçuşunu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ve askeri erkan da izledi.

Güç ve hareket sınırlarını zorlayan SOLOTÜRK pilotunun F16 uçağı ile yaptığı akrobasi hareketlerini izleyiciler cep telefonlarıyla kaydetti.

Kıbrıs Türklerinin ilgiyle izlediği gösteri uçuşu, SOLOTÜRK pilotunun izleyicileri selamlamasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# KKTC # kıbrıs barış harekatı # SoloTürk

Benzer Videolar

İmamoğlu'nun gizli toplantısı ortaya çıktı! İmamoğlu'nun gizli toplantısı ortaya çıktı!
FETÖ'cü Önem ve PKK ortaklığı! FETÖ'cü Önem ve PKK ortaklığı!
"FETÖ'nün önü alabildiğine açılmıştır" "FETÖ'nün önü alabildiğine açılmıştır"
"Ayşe tatile çıksın" parolası nedir? "Ayşe tatile çıksın" parolası nedir?
"FETÖ akademide hala etkin" "FETÖ akademide hala etkin"
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü!
Filenin Sultanlarına özel anons! Filenin Sultanlarına özel anons!
Akaryakıtta ÖTV zammına tepki büyük! Akaryakıtta ÖTV zammına tepki büyük!
FETÖ'nün "Yetiş Ahmet"inden Karlov suikastı itirafı FETÖ'nün "Yetiş Ahmet"inden Karlov suikastı itirafı
"Fenerbahçe'ye karakter suikasti yaptılar!" "Fenerbahçe'ye karakter suikasti yaptılar!"
Vatan Partisi Kurtuluş Parkı'nı kurtardı Vatan Partisi Kurtuluş Parkı'nı kurtardı
FETÖ'yü bitirmenin taktiği: İdeolojik mücadele FETÖ'yü bitirmenin taktiği: İdeolojik mücadele
Çok Okunanlar
1 20 Temmuz Resmi Gazete kararları
2 Ünlü İtalyan şef Danilo kendi mekanında saldırıya uğradı!
3 YKS sonuçları açıklandı!
4 Portakalın 10 katı daha fazla D vitamini içeren lezzet!
5 Konya'da PKK'ya ağır darbe!