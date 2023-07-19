FETÖ'cü Bedirhan Önem ve PKK ortaklığı! Birlikte kaçakçılık yapıyorlar

Bedirhan Önem’in sağ kolu Yetiş Ahmet, Habur Gümrüğünde FETÖ ve PKK’nın ortak kaçakçılık faaliyetlerini deşifre etti.

Gürcistan’a kaçan “Yetiş Ahmet”, FETÖ üyeliğinden ceza alan Şırnak Üniversitesi öğretim üyesi Bedirhan Önem’in örgüte gelir sağlamak amacıyla gümrükten nasıl yasa dışı kazanç elde ettiğini Aydınlık'a anlattı

- Kaçak sigara Türkiye sınırına kadar PKK örgütünün sorumluluğundadır, Habur’dan geçişi ve bölgelerdeki merkezlerimize gönderimi Bedirhan Abinin ve ekibinin sorumluluğundadır. Sigaradan elde edilen senelik kâr Irak’taki ortakların, büyüklerimizin ve gümrük personelinin payı düştüğünde senede 100 milyon dolardan fazladır. Bedirhan Abi bunu önce hem Kuzey hem de Güney Kıbrıs’a aktarır. Para yüzlerce hesaba bölünerek Kıbrıs bankaları üzerinden istenilen yere gönderilir. Dolaşıma sokulur. Şırnak hem Irak hem de Suriye sınırına müdahale edebilme merkezi olduğu için Bedirhan Abi Şırnak’ı bizzat yönetmektedir.

FETÖ, kaçakçılık üzerinden elde ettiği gelire engel olan gümrük personeline de çeşitli yollarla şantaj yapıyor. Yetiş Ahmet Mersin Gümrük Müdürlüğünde görevli şube müdürü C.Ç’ye yapılan şantajı anlattı.

- Kasım 2022'de Mersin’deki kasalarımızdan Sedat Bey limana 5 konteynır sigara ve 3 konteynır elektronik sigara tütününün Suriye’nin Lazkiye limanında hazır beklediğini Mersin limanından giriş yaptıramadığından Bedirhan Abiye dert yandı. Sorunun C.Ç. denen bir şube müdüründen kaynaklandığını, bu adamı ikna edemediğini diğer arkadaşlarının da mallarını limanda yakalattığını söyledi. Tek sorun C.Ç. adlı adamdı.

Yetiş Ahmet, Bedirhan Önem'in gümrük memura yaptığı şantajı da ayrıntılarıyla ortaya döktü.

- Bedirhan Abi, C.Ç.’nin gümrükte çalışan memuru ile ilişkisinin olduğunu Mersin mahrem imamı ile görüşüp öğrendi. Kızla imam nikahlı yaşadıklarını ve kızın kız kardeşinin de bu birlikteliği bildiğini öğrendi. ‘Bu adamı uçkurundan bitireceğiz’ diye talimat verdi. İş büyüktü. Pegasus’la kızın C. müdürün odasına ziyaretinde, kız kardeşinin çekip gönderdiği öpüşme ve kızın müdür C.’nin görev başında öpme fotoğraflarına eriştik. Bu iş bitmişti. Ulak gönderildi fotoğraflar gösterildi ve C. çok korktu. Sadece 1 seferliğine müsaade edebileceğini söyledi.

Öte yandan Bedirhan Önem, kendisini ifşalayan Yetiş Ahmet’i tehdit etmeye de devam ediyor.