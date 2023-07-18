İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Boğaz'da serseri mayın bulundu

İstanbul’da yine serseri mayın paniği yaşandı. Kireçburnu açıklarında bir vatandaşın fark ettiği mayın, dalgıçlar tarafından çıkarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul Boğazı'nda bir kez daha felaketin eşiğinden dönüldü.

Sarıyer Kirçburnu’nda Midye toplamak için dalış yapan bir vatandaş iddiaya göre su altında mayına benzeyen bir cisim gördü.

Bunun üzerinde ihbarda bulunan vatandaş büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

İhbar sonrası bölgeye intikal eden polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis ile birlikte olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri ise hemen Boğaz’da arama çalışması başlattı.

Çok geçmeden dalgıçlar, patlamamış eski bir mayın buldu.

Sudan çıkarılan mayın, incelenmek ve ardından imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Denizde yapılan arama ve mayının çıkarıldığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

# istanbul # mayın # İstanbul Boğazı

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