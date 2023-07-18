FETÖ'nün "Yetiş Ahmet"inden Karlov suikastı itirafı: "Karlov suikastını önceden biliyordu"

FETÖ üyeliğinden ceza alan Bedirhan Önem'in örgütteki sırdaşı ve sağ kolu “Yetiş Ahmet”, Bedirhan Önem'in Rus Büyükelçi Karlov suikastından önce kendisine verdiği bilgileri anlattı.

Yetiş Ahmet”, 19 Aralık 2016’da olan suikastin başarısız olan darbe girişiminin intikamı olarak planlandığını söyledi.

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast kararının örgütün “Başyüceler Şurası”nda alındığını anlattı.

- Mevlüt Mert Altıntaş, hizmet tarafından yetiştirilmiş özel bir isimdi. Rusya, 15 Temmuz harekatının başarısız olmasında malum şahsa istihbarat bilgisi vererek yardım ettiği için Türkiye ile işbirliğinin bozulması gerektiği Başyüceler Şurası’nda karar alındı. Bu kararın, Anavatan (Türkiye) emniyet mahrem hizmetler imamı Temel Alsancak tarafından uygulanması için harekete geçildi. Temel abi yurtdışında hicri olduğu için molla mahrem imamlarla PVIC programında toplantı yaptı. 2016 Kasım ayında yapılan toplantıya Bedirhan Önem de katıldı. Bedirhan Abi o dönem Mersin’deydi çünkü açığa alınmıştı. Mersin ve ilçelerinde hizmetin toparlanması ve hususi görevler için yönetiyordu.

Yetiş Ahmet , suikast sonrası suikasti El Nusra’nın yaptığına yönelik hedef gösterme operasyonu yaptığına yönelik çalışma yürütüldüğünü söyledi.

- Mevlüt öğretileni yanlış yaptı, heyecanlandı sersem herif. Tekbir getirirken sağ elini kaldırıp işaret parmağıyla şehadet getirdikten sonra, kendisine öğretilen Arapça cümleleri söylemesi gerekirken sol elini kaldırdı. Yüceler bu duruma öfkelenmiş, İnşallah fark edilmeden bizimkiler El Nusra’nın yaptığına ilişkin sosyal medyayı ayağa kaldıracağız' dedi. El Nusra’nın yaptığına yönelik hedef gösterme birçok sosyal medya hesabından Emre Uslu öncülüğünde paylaşıldı. Başta sosyal medya üzerinden istediğimiz algı yapıldı ama Uzun ve ekibi hizmeti gösterdi.

Yetiş Ahmet, 25 Mayıs tarihinde Twitter hesabından Bedirhan Önem'in FETÖ suçlaması ile açığa alınan Şırnak Vali Yardımcısı F.İ. ile birlikte işlediklerini iddia ettiği suçları ifşa etti.

- Eski vali yardımcısı F.İ., Bedirhan Abinin talimatlarını harfiyen yerine getirirdi. Sosyal yardımlaşma vakfından yüz binlerce lira ödenekler aldık, silah ruhsatı işlerimiz valilikte onaylanır. Bedirhan Abinin onay verdiği kişilerin ruhsatını valilikten onaylatırdık. Bedirhan Abinin onay verdiği kişiler bize silah ruhsatı başına 55 bin lira para ödemeden Şırnak’ta tek bir ruhsat çıkmazdı. F.İ., vali yardımcısı olduğu için valilikte her işimizi hızlıca hallederdi. Hizmetin yetiştirdiği talebeler içinde milyonlarca lira para topladık.

“Yetiş Ahmet”, paylaşımda FETÖ üyeliğinden ceza alan Bedirhan Önem'in Şırnak Emniyetinde ve Jandarmasında ekibi olduğunu bu ekip üzerinden ülkeye kaçak telefon sokup örgüte para kaynağı sağladığını, sadece Şırnak FETÖ yönetimine kalan paranın yıllık 30 milyon TL olduğunu da iddia etti.

Yetiş Ahmet’in susması için eşinin FETÖ’cüler tarafından saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Yetiş Ahmet’in verdiği bilgilerin ardından eşi darp edildi.