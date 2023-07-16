Aziz Yıldırım'ın eski avukatı Faik Işık açıkladı: "Fenerbahçe'ye karakter suikasti yaptılar!"

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın eski avukatı Faik Işık FETÖ'nün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne karakter suikasti yaptığını açıkladı.

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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın eski avukatı Faik Işık FETÖ'nün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne karakter suikasti yaptığını açıkladı. Faik Işık "Fenerbahçe'ye karakter suikasti uygulandı. Yargısından polisine işgal edilmiş bir ülkede yaşadığımızı görmüş oldu." şeklinde konuştu.

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