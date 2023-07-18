Filenin Sultanları yurda döndü! Kupayı Türkiye'ye getirdiler

Yedi iklimin sultanları yurda döndü. Binlerce kilometre uzakta şampiyonluklarıyla Türk Bayrağını dalgalandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul Havalimanın’da karşılandı.

"Bugün aramızda çok özel misafirlerimiz var” anonsu ile uçağa binen milliler için dönüşte de tören düzenlendi.

Kaptan Eda Erdem dönüş sonrası kameralar karşısına geçti ve duygularını paylaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “İyi ki varsınız. Ülkemize böyle bir gurur yaşattığımız için çok mutluyuz, çok gururluyuz.” açıklamasını yaptı.