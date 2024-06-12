EURO 2024'e 2 gün kaldı! Türkiye, F Grubu'nda mücadele edecek

Dünyanın heyecanla beklediği Euro 2024'e sadece 2 gün kaldı! 14 Haziran ile 14 Temmuz günleri arasında yapılacak turnuvada ülkemizi A Milli Takımımız temsil edecek.

Milli takımın hazırlıklarını ve son yapılan hazırlık maçlarındaki durumunu futbol yorumcusu İbrahim Yavuz Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

İbrahim Yavuz, "Özellikle geçmiş dönemlere baktığımızda bizim savunma konusunda çok fazla problemlerimiz yoktu bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda. Ancak burada ciddi sorunlarımızın olduğunu düşünüyorum ki son Polonya karşılaşmasında da burada ciddi problem yaşadık. Özellikle Samet Akaydın üzerinden çok pozisyon hataları gibi sorunlar yaşandı ki stoper pozisyondaki bir oyuncunun çok fazla hata yapması İster istemez o savunma bloğunu da darmadağın ediyor." dedi.

Futbolcuların birlikte oynadığı sürenin önemine dikkat çeken Yavuz, oyuncuların çok yetenekli olduğunu ancak fiziksel olarak hala yeterli olmadığını belirtti.

- Ön tarafta da değerli, çok genç oyuncularımız var. Bunlar özellikle Arda Güler bu anlamda ön plana çıkmasını beklenen oyuncular. Ancak bunlar çok kısa sürede olmuyor. Ciddi zamana yaymamız gerekiyor bu oyuncuların bir arada oynama alışkanlığı ve teknik direktörün oynatmak istediği sistemi bu oyunculara ikna etmesi.

Bu kez gruptan çıkmak isteyen A Milli Futbol Takımımızın bulunduğu F grubunda turnuvanın favorisi Portekiz, Gürcistan ve Çekya var.

İbrahim Yavuz, yaptığı değerlendirmede, "Portekiz grubun favorisi tabii ki. Onun dışında Gürcistan ve Çekya var. Biz onların önüne çok rahat geçeriz diye yorumlanıyor. Ancak bu işin öyle kolay olmadığını oyun eskisi gibi değil artık futbolda atletizm beceriyle birleştiğinde değerli hale geliyor. Bu anlamda bizim biraz işimizin zor olduğunu düşünüyorum çünkü savunmada yaşadığımız problemi biliyoruz ve ön tarafta değerli oyuncularımız var diyoruz ancak bunlar atletizmi tamamlamıyla, beceriyle birleştirmiş oyuncular değil." ifadelerini kullandı.