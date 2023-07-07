Türk futbolu borç batağında! Çözümü Cem Zeren anlattı

Türk futbolu, yıllardır yapılan savurganlık ve hesapsız harcamalar nedeniyle mali olarak çıkmaza girdi. Borç Tüm kulüplerin mal varlıkları ve gelirleri dahil edilse dahi, borç miktarının 3’te birine denk geliyor. Çözümü ise Aydınlık Gazetesi Spor Yazarı Cem Zeren anlattı.

Özgür Doğu Saymaz Özgür Doğu Saymaz
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Türk futbolunda borç ile gelir arasındaki fark 3 katını aştı. Aydınlık Gazetesi Spor Yazarı Cem Zeren Türk futbolunun zor günler geçirdiğini belirtti.

Cem Zeren sektördeki çözümleri 4 ana başlıkla dile getirdi.

Türk Futbolundaki futbolcu üretiminin altını çizen Zeren, “Altyapısı olmayan kulüpler profesyonel ligde yer almamalı” dedi. Yabancı sayısının da Türkiye’de azaltılması gerektiğini söyledi.

Zeren’e göre tasarruf da Türk Futbolu için en önemli başlıklar arasında. Cem Zeren “Tasarruf yapılırken denetim de elden bırakılmamalı” dedi.

Çözümün son başlığı da profesyonellik.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Türk futbolu # Cem Zeren

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