Şanlıurfaspor 5 yıl aradan sonra 1. Lig'de! Sarı-yeşilli camiada büyük sevinç

TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Maçtan 3-0 galip gelen Şanlıurfaspor 5 yıl aradan sonra Spor Toto 1. Lig’e yükseldi. Şanlıurfaspor, maç sonrası düzenlenen törenle kupasını aldı.

Son Güncelleme:

Konya'da oynanan 2. Lig Play-Off finalinde Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928'i mağlup etti.

Konya'da oynanan karşılaşmayı Şanlıurfaspor 3-0 kazanarak Spor Toto 1. Lig’e yükseldi.

Final müsabakasında Şanlıurfa protokolü tam kadro tribünden destek verirken taraftarlar da takımını 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla yalnız bırakmadı.

Maçın ardından sarı-yeşilli futbolcu ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Şanlıurfaspor, maç sonrası düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldırdı.

# Şanlıurfaspor # Spor Toto 1. Lig # play-off

Benzer Videolar

Futbolun kalbi İstanbul'da atacak Futbolun kalbi İstanbul'da atacak
İstanbul'da Şampiyonlar Ligi heyecanı İstanbul'da Şampiyonlar Ligi heyecanı
Galatasaray'ın şampiyonluğu böyle kutlandı Galatasaray'ın şampiyonluğu böyle kutlandı
Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak sözler! Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak sözler!
Gomis'ten Galatasaray'a rest! Gomis'ten Galatasaray'a rest!
Süper Lig'de hakem depremi Süper Lig'de hakem depremi
Euroleague'de Türk bayrağı skandalı Euroleague'de Türk bayrağı skandalı
Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'dan acı haber Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'dan acı haber
Samsunspor Süper Lig'e yükseldi! Samsunspor Süper Lig'e yükseldi!
Ali Koç ve Jorge Jesus arasında tartışma yaşandı mı? Ali Koç ve Jorge Jesus arasında tartışma yaşandı mı?
Aziz Yıldırım'dan Bakanlık iddialarına sert yanıt Aziz Yıldırım'dan Bakanlık iddialarına sert yanıt
A Milli Takım, Hırvatistan'ı konuk edecek A Milli Takım, Hırvatistan'ı konuk edecek
Çok Okunanlar
1 Denize girebileceğiniz en güzel yerler
2 Ankara'da gezilecek 14 yer
3 Efsaneler kalesi: Yılan Kale
4 Altın fiyatları bugün ne kadar?
5 Eda Ece ve Melike Şahin'in örnek alması gereken sanatçı Gamze Özçelik!