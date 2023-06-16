Şanlıurfaspor 5 yıl aradan sonra 1. Lig'de! Sarı-yeşilli camiada büyük sevinç
TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Maçtan 3-0 galip gelen Şanlıurfaspor 5 yıl aradan sonra Spor Toto 1. Lig’e yükseldi. Şanlıurfaspor, maç sonrası düzenlenen törenle kupasını aldı.
Konya'da oynanan 2. Lig Play-Off finalinde Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928'i mağlup etti.
Konya'da oynanan karşılaşmayı Şanlıurfaspor 3-0 kazanarak Spor Toto 1. Lig’e yükseldi.
Final müsabakasında Şanlıurfa protokolü tam kadro tribünden destek verirken taraftarlar da takımını 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla yalnız bırakmadı.
Maçın ardından sarı-yeşilli futbolcu ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Şanlıurfaspor, maç sonrası düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldırdı.