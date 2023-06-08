İstanbul'da Şampiyonlar Ligi heyecanı: Yenikapı'da festival başladı

İstanbul, 10 Haziran'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapıyor. Oynanacak büyük maç öncesinde de sporseverleri ağırlayacak festival alanı Yenikapı da yerini aldı. Festivalin açılışını TFF Başkanı Mehmet Büyükelçi ile TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop yaptı.

Ülkühan Sercan Doğanbey Ülkühan Sercan Doğanbey
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UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılışı töreni yapıldı

Yenikapı Festival Park'ta gerçekleştirilen açılışta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop yer aldı.

Başkan Büyükekşi Final maçının İstanbul’da olmasının önemini anlattı.

UEFA Şampiyonlar Festivali 8-11 Haziran tarihleri arasında devam edecek. 4 gün sürecek festivalde futbolseverler futbol temalı eğlencelere katılıp, canlı müzik dinleyebilecek ve ücretsiz dağıtılacak çeşitli küçük hediyelere sahip olabilecek.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# UEFA # şampiyonlar ligi # Yenikapı

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