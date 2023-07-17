Filenin Sultanları'nın şampiyonluğu ardından kim ne dedi?

Türkiye'nin Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 mağlup etmesinin ardından şampiyon olmasının ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Derya Cebecioğlu, Gizem Örge, Ebrar Karakurt ve takım menajeri Pelin Çelik, duygularını paylaştı.

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türkiye'nin 100. yılında bu kupayı kazandık. Milletler Ligi'nin şampiyonluğunun yanı sıra dünya sıralamasında da bir numaraya yükseldik." dedi.

Üstündağ, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çok emek vererek bu ülkeye layık olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Üstündağ, "Türkiye'nin 100. yılında bu kupayı kazandık. Milletler Ligi'nin şampiyonluğunun yanı sıra dünya sıralamasında da bir numaraya yükseldik. Bu kolay değil. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Camiamla ve ülkemle gurur duyuyorum. İnşallah bunun devamı gelecek." diye konuştu.

Kupayı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere armağan eden Üstündağ, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kupa töreni sonrası A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Derya Cebecioğlu, Gizem Örge, Ebrar Karakurt ve A Milli Kadın Voleybol Takımı menajeri Pelin Çelik, duygularını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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