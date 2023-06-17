Fenerbahçe'de genel kurulunda kavga çıktı: Ali Koç'a tepkiler yağdı

Fenerbahçe Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’na sportif başarısız tartışmaları damga vurdu. Yönetime yapılan eleştirilere sert bir üslupla yanıt veren kulüp başkanı Ali Koç’un konuşması tepkilerle kesildi.

Koç’un konuşması gerilimi tırmandırdı. Genel Kurul üyeleri arasında kavga çıktı. Mali toplantıya 15 dakika ara verildi.

Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığını bıraktığını açıkladı. Ardından üyelere devam edip etmeyeceği yönünde soru soran Uğur Dündar, görevine geri döndü.

Gergin geçen 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul’da Fenerbahçe Kulübü’nün borcunun 7 milyar 686 milyon TL olduğu açıklandı. Fenerbahçe yönetimi mali ve idari olarak oy çokluğuyla ibra edildi.

Sportif başarısızlıkların hedefinde olan Ali Koç da yeni teknik direktörün yerli olacağını açıkladı.