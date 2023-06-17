Kurban bayramında şap hastalığı tedirginliği: Uzmanlar uyardı

Kurban Bayramı öncesi şap hastalığı yeniden gündemde.

Tarım Orman Müdürlükleri hastalığın görüldüğü yerlerde karantina başlatırken, veterinerlerden de kritik açıklama geldi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, kurbanlık hayvanlarda görülen şap hastalığı ilgili bilgi verdi.

- Şap hastalığı nedeniyle uzun süredir karantina ve aşılama süreci devam etmekteydi. Aşılamanın büyük oranda bitmiş olmasına güvenerek ve Kurban Bayramı’nın ülke çapındaki ekonomik boyutu düşünülerek, "aşılı" hayvanların nakline izin verildi. Ancak tüm viral hastalıklarda olduğu gibi, Şap’ta da aşıya rağmen hastalık görülmüş, bir çok ilde kurban pazarları tekrar kapanmaya başlamıştır.