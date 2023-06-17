Kurban bayramında şap hastalığı tedirginliği: Uzmanlar uyardı
Kurban Bayramı'na günler kala Türk Veteriner Hekimle Birliği'nden kritik açıklama geldi. Türk Veteriner Hekimle Birliği Konsey Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, şap hastalığından karantinaya alınan illerin bulunduğunu belirtti ve uyarılar yaptı.
Kurban Bayramı öncesi şap hastalığı yeniden gündemde.
Tarım Orman Müdürlükleri hastalığın görüldüğü yerlerde karantina başlatırken, veterinerlerden de kritik açıklama geldi.
Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, kurbanlık hayvanlarda görülen şap hastalığı ilgili bilgi verdi.
- Şap hastalığı nedeniyle uzun süredir karantina ve aşılama süreci devam etmekteydi. Aşılamanın büyük oranda bitmiş olmasına güvenerek ve Kurban Bayramı’nın ülke çapındaki ekonomik boyutu düşünülerek, "aşılı" hayvanların nakline izin verildi. Ancak tüm viral hastalıklarda olduğu gibi, Şap’ta da aşıya rağmen hastalık görülmüş, bir çok ilde kurban pazarları tekrar kapanmaya başlamıştır.
Veteriner hekimlerin kurban komisyonlarında yer almamasının açtığı sorunlara da açıklama da dikkat çekildi.
- Kurban atıklarının usulüne uygun olmayacak şekilde çevreye atılması, hastalıkların yayılmasına sebep olmaktadır. Bilindiği gibi bazı hastalık etkenlerinin spor formları doğada yıllarca canlı kalabilmektedir. Örneğin şarbon. Milyonlarca hayvanın kısa zamanda ülke içerisindeki hareketliliği Şap dışında başka salgın hayvan hastalıkların taşınmasına yol açabilmektedir. Veteriner hekimlerin kurban komisyonlarında yer almaması büyük bir ihmaldir. Mesleki duyarlılığımız ve toplum sağlığı konusundaki kaygılarımız nedeniyle komisyonda yer alma taleplerimizin görmezden gelinmesini anlamakta zorluk çekiyoruz.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi