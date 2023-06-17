Türkiye elektronik seçim dönemine giriyor: YSK Başkanı açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener elektronik oylamaya geçiş ile ilgili konuştu.

Yener, elektronik seçim düşüncesini bir iki seçim sonrası hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yener, "Türkiye nihayetinde elektronik oylamaya geçecek" dedi.

Yener, zamanlaması için parlamentodaki siyasi parti temsilcileri ile yasal düzenleme için gereken görüşmeleri yapacaklarını belirtti. YSK Başkanı, "Eğer yasal düzenleme yapılabilirse elektronik seçime geçilir. 2028 ya da daha sonraki olur, ama kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.

Elektronik oylamanın ekonomik masraftan Türkiye'yi kurtaracağına dikkat çeken Yener, " Vatandaşımız için de büyük bir kolaylık sağlanacak" dedi. YSK'daki mühendislerin elektronik oylama için rota çizeceğini de ekleyen Yener, "e-Devlet üzerinden de olabilir" şeklinde konuştu.

Ancak uzmanların ise birçok noktada soru işareti var. Uzmanlar elektronik oylama için öncelikle alt yapının yeterli olması gerektiğine işaret etti. Özellikle köylerde internetten başlayarak alt yapının elektronik oylamaya hazır hale getirilmesinin uzun sürebileceğini ifade etti.

Güvenirliliğinin de tartışılabileceğini ekleyen uzmanlar, siber saldırılara karşı da önlemlerin yüksek seviyede olması gerektiğini bildirdi.