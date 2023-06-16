Putin ile Erdoğan bir araya gelecek: Kremlin, Putin'in Türkiye ziyaretini duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye geliyor.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin’in, yakın zamanda yapacağı Türkiye ziyareti konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile sözleştiğini duyurdu. Ziyaretin tarihi, önümüzdeki günlerde liderlerin programlarına göre belli olacak.

Erdoğan ve Putin, en son Eylül 2022'de Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için gittikleri Özbekistan'da bir araya gelmişti.

Ziyaret, 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna harekatının ardından Rusya Liderinin bir NATO ülkesine yaptığı ilk ziyareti olacak.

Putin'in temaslarında, Ukrayna operasyonunun yanı sıra, tahıl koridoru ve Ortak Gaz Merkezi konularının da gündeme gelmesi bekleniyor.

"SÜRECİN HIZLANMASINI BEKLİYORUZ"

Kremlin’in Putin’in Türkiye ziyaretini duyurduğu saatlerde, Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov’dan da ‘ortak gaz merkezi’ projesiyle ilgili açıklama geldi. Şulginov, Ankara'ya projeyle ilgili süreci hızlandırma çağrısı yaptı.

Rus Bakan, “Türkiye’de deprem nedeniyle bir trajedi yaşandı. Doğalgaz dağıtım merkezini konuşmanın zamanı değildi. Şimdiyse bu konuyu ele alışımız yeni bir düzeye ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Kuzey Akım Boru Hattını hedef alan saldırıların ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gazının Avrupa ülkelerine dağıtımı için Türkiye’de bir merkez kurulmasını teklif etmişti. Putin, Rus doğalgazının fiyatlandırmasının da söz konusu merkezde yapılabileceğini açıklamıştı.