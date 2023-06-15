Ankara Barosu'na LGBT tepkisi: CKD, TGB ve BİRKONFED'den ortak açıklama

Baronun skandal LGBT İ etkinliğine ise tepkiler gecikmedi. Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, İş Dünyası Konfederasyonu ve Ankara Barosu Cumhuriyet Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Erdem Cömert ortak açıklama yaptı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Ayvalı, LGBT propagandasının çocuk istismarı olduğuna vurgu yaptı.

İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Ünsal ise milli ve ahlaki değerlerimizin korunması gerekliliğine dikkat çekti.

Etkinliğe sessiz kalmayan bir diğer isim de Türkiye Gençlik Birliği Ankara İl Başkanı Taha Küçükuygun’du. TGB Ankara İl Başkanı LGBT i dayatmasının gençlik üzerindeki etkilerini tepki gösterdi.

Etkinliğe Hukukçulardan da tepki vardı. Ankara Barosu Cumhuriyet Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Cömert, Ankara Barosu’nun aileyi hedef alan eylemlere alan açmasını eleştirdi.

Basın açıklaması LGBT İ üyeleri tarafından provoke edilmeye çalışıldı. Sözde insan hakları savunucularının aile ve çocuk istismarına tepki açıklamasına tahammül edemediği görüldü.

Ankara Barosu’nun etkinliğinin arkasından da Atlantik Foncuları çıktı. Etkinliğe konuşmacı olarak çağırdığı isim Anjelik Kelavgil’in Avrupa Birliği tarafından ciddi fonlar alan KAOS GL yazarı olduğu anlaşıldı.