Demokrat Parti'de istifa depremi! İşte istifaların arkasında yatan gerçekler

CHP listelerinden Meclis’e üç milletvekili ile giren Demokrat Parti’de de istifalar yaşandı.

Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz ile 4 yardımcısı, 1 Haziran’da istifa ettiklerini duyurmuştu. Kadın Kolları Başkan Yardımcılarının Ezgi Akgün Biber, Şilan Ulutaş, Amine İlknur Tombul ve Buse Köseren olduğu öğrenildi.

Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcılarından Amine İlknur Tombul, istifa etmeden önce Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşmek istediklerini ancak görüşemediklerini söyledi. Tombul, istifa sonrası da Uysal’ın istifa edenlerle herhangi bir iletişime geçmediğini kaydetti.

Tombul, partinin Nur Cemaati’ne yakınlığı nedeniyle istifa ettiğini işaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İlknur Tombul, Nur Cemaati’nin kadınlarla genel bir problemi olduğunu söyledi. Tombul, “Asla modernleşmeyi kabullenemiyorlar. Risalei Nur okumaktan ‘Türkçe’ konuşmayı unutanlar, koltuk sevdasından, yanlışını kabul etmiyorlar” dedi.