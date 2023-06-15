100 il 1000 ilçe için çalışmalar sürüyor: Devlet Bahçeli önerdi AK Parti olumlu karşıladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçe” çıkışı AK Parti kanadında olumlu karşılandı. Edinilen bilgilere göre, hükümet yerel seçimler sonrası süreci tamamlamaya hazırlanıyor.

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Partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhuriyetin 100. yılında 100 il, bin ilçeden ilçe olması gerektiği çıkışında bulundu.

Bahçeli bu sözleri ile 19 yeni il, 27 ilçe için sinyal verdi. MHP Genel Başkanı'nın çıkışına AK Parti cephesinden de olumlu bakıldığı öğrenildi.

Edinilen kulislere göre, AK Parti konuya ilişkin bir çalışma yaptı. ‘Yerel Yönetimler Yasası’nı ele alırken, bu konu üzerine de mesai harcandığı bildirildi.

YEREL SEÇİMLERDEN SONRA HAYATA GEÇMESİ BEKLENİYOR

Ancak seçim gündemi nedeniyle çalışmalar tamamlanamadı. Beklentileri boşa çıkarmamak ve küskünlük oluşturmamak için sürecin seçim sonrasına bırakıldığı kaydedildi.

Son AK Parti MYK’sında da gündeme gelen konu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Bahçeli’nin ikili görüşmelerinde masada. Sürecin tamamlanmasının ise yerel seçimlerden sonra olması bekleniyor.

# mhp # AKP

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