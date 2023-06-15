Merkez Bankası CFR'ye bağlandı! Hafize Gaye Erkan'ın ABD bağlantıları dikkat çekiyor

Türkiye'nin ekonomisi "ABD'nin gölge dışişlerine" emanet edildi. Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ın, ABD Dış İlişkiler Konseyi CFR'nin üyesi olduğu ortaya çıktı. CFR'nin yayın organı Foreign Affairs ise Türkiye'nin içişlerine müdahaleleri ve Montrö'yü tanımamasıyla biliniyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başına, ABD derin devleti oturdu. Merkez Bankası Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan, ABD'nin stratejilerini belirleyen ABD Dış İlişkiler Konseyi CFR'nin üye listesinde yer alıyor.

First Republic Bank'te sekiz yıl boyunca çalışan Erkan; başkanlık, yatırım danışmanlığı gibi çeşitli görevler yapmıştı. Erkan'ın ABD'yle olan derin ilişkileri de gözlerden kaçmadı.

ABD'den gelen Merkez Bankası yeni Başkanı'nın ismi CFR'de de karşımıza çıktı. CFR ise Amerika'nın derin devleti, gölge dış işleri olarak biliniyor.

Aydınlık gazetesinin manşetine taşıdığı habere göre, CFR listeleri ABD'nin kritik isimleriyle dolup taşıyor. Bir yanda Rockefeller Vakfı, bir yanda Sovyetler Birliği'ni kapitalizme sürükleyen son devlet başkanı Mihail Gorbaçov...

Rockefeller Vakfı, Ford Vakfı gibi çeşitli ABD vakıflarınca fonlanan CFR'nin resmi yayın organı Foreign Affairs'in Türkiye hakkındaki yayınları da dikkatlerden kaçmadı.

Foreign Affairs'te yayınlanan Henry Barkey'in seçimlerden önceki yazısında Türkiye'nin bağımsızlığı için attığı birçok adım Batı'da rahatsızlık yaratan gelişmeler olarak yorumlanmıştı.

NATO'nun savaş gemileri konusunda Montrö'yü esnetebileceğini de yayınlamıştı dergi.

Türkiye'nin bağımsızlığına karşıtlığıyla öne çıkan gizli dışişleri örgütü CFR'de yer alan Hafize Gaye Erkan'ın kabarık dosyasıyla neler yapabileceği ise tartışmalara neden oldu.

# Hafize Gaye Erkan # CFR # abd # Merkez Bankası

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