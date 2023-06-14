Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Tehdit İsveç değil NATO'nun kendisi"

Türkiye’nin dış politika gündeminde İsveç’in NATO üyeliği konusu var. Finlandiya’nın üyeliğine “evet” diyen Ankara, İsveç’e de onay verirse, NATO’nun Doğuya doğru genişlemesine ivme kazandırmış olacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal yayınında İsveç'in NATO'ya katılma sürecini değerlendirdi. NATO’nun arkasındaki esas gücün ABD olduğunu vurgulayan Perinçek, konuyu İsveç üzerinden tartışmanın yanlış olduğunu vurguladı.

"Sorun İsveç ile değil, burada Türkiye'nin düşmanı olan Amerika... Ege'de, Kıbrıs'ta silahları, üsleri Türkiye'ye dönmüş namluları olan Amerika... İsve'in NATO'ya girmesi, Türkiye üzerindeki NATO tehdidinin artması demek ve NATO tehdidinin merkezinde ABD var. Nihayetinde NATO, ABD'nin elinde bir alet."

Perinçek, NATO’nun doğuya doğru genişlemesinin tehlikelerini anlattı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, NATO tehditlerine karşı uyarılarını bir kez daha yineledi. Meclis’teki partilere İsveç’in NATO üyeliğini veto etme çağrısı yaptı. “NATO’ya oy verenler, milliyetçilik taslamasın” ifadelerini kullandı.