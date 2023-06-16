Halil Nebiler'den ekonomi yorumu: "Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan allame-i cihan olsa ne olur!"

Halil Nebiler, Ulusal Kanal ekranlarında sunduğu Televizyon Gazetesi programında Türkiye ekonomisinin gidişatına dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.

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Gazeteci Halil Nebiler, Aydınlık Gazetesi’nde yer alan Ekonomist Serhat Latifoğlu’nun “Ortodoks politikalar enflasyona çare olmaz” ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan’ın  “Melek Mosso mu, Hafize Gaye Erkan mı?” başlıklı köşe yazılarını yorumladı. Nebiler ekonomik sorunlarla ilgili temel etkenin devletsizlik ve üretimsizlik olduğunu belirterek konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

- Siz bu işi ancak ve ancak üretimle, kamuculukla, istihdamla, tasarrufla halledebilirsiniz. Aynı oyunlara tekrar gelmeyin. Merkez Bankası Başkanı allame-i cihan olsa ne olur? Dış borca, sıcak paraya, tüketime dayalı bir ekonomi doları da enflasyonu da yükseltir. Üretim, planlama, tasarruf, kamuculuk yoksa enflasyon da olur her numara da olur.
"Melek Mosso mu Hafize Gaye Erkan mı?" - Televizyon Gazetesi - 16 Haziran 2023"Melek Mosso mu Hafize Gaye Erkan mı?" - Televizyon Gazetesi - 16 Haziran 2023TV Yayını
Halil Nebiler yorumladı: Hafize Gaye Erkan, Rockefeller'in kurduğu CFR'ye üyeymiş!Halil Nebiler yorumladı: Hafize Gaye Erkan, Rockefeller'in kurduğu CFR'ye üyeymiş!TV Yayını
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