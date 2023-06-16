Prof. Dr. Emin Gürses'ten yeni MİT Başkanı İbrahim Kalın yorumu

Prof. Dr. Emin Gürses, MİT'te başlayan İbrahim Kalın dönemini değerlendirdi. Gürses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MİT'in başına Kalın'ı getirmesinin arka planında yatan gerçekleri anlattı.

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Prof. Dr. Emin Gürses, Bakanlar Kurulu değişikliği ile birlikte asıl büyük operasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gittikten sonra kendisinin yerine geçmeyi düşünenlerin Bakanlıktan alınarak gerçekleştirildiğini söyledi. Kalın’la ilgili olarak Amerika’ya yakın ifadesini kullanan Prof. Dr. Emin Gürses, Kalın’ın isminin WikiLeaks belgelerinde geçtiğini belirtti. İbrahim Kalın’ın dışında eski Başbakan ve  günümüz Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na da değinen Emin Gürses bu ikilinin Malezya’da kimlerle görüştüğü sorusunu gündeme getirdi. Kalın ve Davutoğlu’nun Malezya’da yaptığı görüşmelerle ilgili olarak “ Bu konuda Dışişleri Bakanlığı istihbaratının bir dosyası var mı? Bu dosya Tayyip Bey’e verildi mi? şeklinde konuştu. Ayrıca Prof. Dr. Emin Gürses şunları kaydetti:

- Tayyip Bey güzel hamleler yapmış. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı’nın yanındayken hemen hemen her şeye karışıyordu. Üniversitelere karışıyordu, benim için bile rektörü arıyordu “Emin Gürses beni niye eleştiriyor?” diye. İbrahim Kalın kendini iyi yetiştirmiş biri. Şimdi Tayyip Bey, İbrahim Kalın’ı yanından uzaklaştırdı. Tayyip Bey’in İbrahim Kalın’ı Dışişleri Bakanı yapmaması çok önemli bir şeydir.
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