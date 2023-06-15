Doğu Perinçek: "Başta AK Parti ve MHP olmak üzere tüm partilere sesleniyorum!"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, İsveç'in NATO'ya üyeliği hakkında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin alacağı tavrın nasıl olması gerektiğine dair tüm parti liderlerine ışık tutacak nitelikte açıklamalarda bulundu. Perinçek şunları kaydetti:

- NATO'ya oy veren adam ‘Ben vatanseverim, milliyetçiyim’ diye karşıma çıkmasın. Bugün Türkiye'de milliyetçiliğin tarifi nedir? Türkiye'nin başına buyruk olarak, bağımsız olarak ilerlemesi. AK Parti, MHP milletvekilleri NATO'ya oy veriyorlar. Sonra bize milliyetçilik nutku atıyorlar. Ey Türk milleti, NATO'ya oy verenler bize milliyetçilik taslamasın. NATO'ya oy veren milliyetçi olamaz.

- Maneviyat sahipleri zalimlere oy vermez. Müslüman olan NATO'ya oy vermez. Veyahut da zulme karşı manevi değerleri olan insanlar hiçbir şekilde NATO'ya oy vermez. Göreceğiz bakalım. O bakımdan milletvekillerini hem vatansever olmaya davet ediyoruz hem de zulme karşı sağlam bir manevi duruşa davet ediyoruz. Özellikle de AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne buradan sesleniyoruz. Zalimlere, NATO'ya oy vermeyiniz.

Gazeteci Halil Nebiler ise konu hakkında hem Aydınlık Gazetesi'nin ilgili haberini hem de Aydınlık Gazetesi Yazarı Fikret Akfırat'ın kaleme aldığı "Türkiye Ekseni ve NATO" başlıklı yazısını yorumladı.