Görüş Alanı - 15 Haziran 2023
Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı programında bu hafta; Türkiye'nin ekonomi politikaları konuşuldu.
Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı programında bu hafta; Türkiye'nin ekonomi politikaları konuşuldu.
Konuklar:
• Vatan Partisi MYK Üyesi Av. Nusret Senem
• Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı
• SüperHaber Yazarı Ceyhun Bozkurt
• Akademisyen Siyasetçi Prof. Dr. Özcan Yeniçeri
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