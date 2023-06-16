Görüş Alanı - 15 Haziran 2023

Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı programında bu hafta; Türkiye'nin ekonomi politikaları konuşuldu.

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Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı programında bu hafta; Türkiye'nin ekonomi politikaları konuşuldu.

Konuklar:

• Vatan Partisi MYK Üyesi Av. Nusret Senem

• Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı

• SüperHaber Yazarı Ceyhun Bozkurt

• Akademisyen Siyasetçi Prof. Dr. Özcan Yeniçeri

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