Halil Nebiler yorumladı: Hafize Gaye Erkan, Rockefeller'in kurduğu CFR'ye üyeymiş!

Halil Nebiler, yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında kritik yorumlar yaptı. Nebiler, Erkan'ın CFR isimli düşünce kuruluşuna üye olduğunu belirterek " Merkez Bankası'nın bağımsızlığı demek , kendi devletinden bağımsızlığı demektir" ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Halil Nebiler, Aydınlık Gazetesi'nin " Merkez Bankası CFR'ye bağlandı" başlıklı haberini yorumladı ve yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ABD ile olan ilişki ağı hakkında kritik değerlendirmeler yaptı. Nebiler, Hafize Gaye Erkan'ın David Rockefeller'in de kurucuları arasında olduğu Amerikan derin devletinin bir aparatı olan Amerika Birleşik Devletleri Dış İlişkiler Konseyi'nin (CFR /Council on Foreign Relations) bir üyesi olduğunu belirtti. Ayrıca Halil Nebiler, Merkez Bankası’nın bağımsız olması gerektiğini savunan anlayışa karşı " Merkez Bankası'nın bağımsızlığı demek , kendi devletinden bağımsız olması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

# Televizyon Gazetesi # Rockefeller # CFR # Hafize Gaye Erkan # Merkez Bankası # abd # halil nebiler

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