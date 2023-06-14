Doğu Perinçek: "Yargıda takipçisi olacağız!"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Samsun'un Ladik köyündeki vatandaşların verdiği toprak mücadelesi hakkında bütün desteğinin onlarla olduğunu ve konuyla ilgili elinden geleni yapacağını ifade etti.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Samsun'un Ladik köyündeki vatandaşların verdiği toprak mücadelesi hakkında bütün desteğinin onlarla olduğunu ve konuyla ilgili elinden geleni yapacağını ifade etti.

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