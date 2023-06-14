Doğu Perinçek: "Yargıda takipçisi olacağız!"
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Samsun'un Ladik köyündeki vatandaşların verdiği toprak mücadelesi hakkında bütün desteğinin onlarla olduğunu ve konuyla ilgili elinden geleni yapacağını ifade etti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Samsun'un Ladik köyündeki vatandaşların verdiği toprak mücadelesi hakkında bütün desteğinin onlarla olduğunu ve konuyla ilgili elinden geleni yapacağını ifade etti.
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