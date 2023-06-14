Jandarma Teşkilatı 184 yaşında: Bakan Yerlikaya'dan Anıtkabir ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığındaki jandarma heyeti, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Yerlikaya ve beraberindekiler, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yerlikaya, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

- Aziz Atatürk, bugün yüce milletimizin ve ülkemizin haklı gururu olan, tarihi şanla ve şerefle örülü Jandarma Teşkilatımızın 184'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle sizin huzurlarınızda bulunuyoruz. Köklü mazisi boyunca Jandarma Teşkilatımız, teröristle mücadele başta olmak üzere, asayiş hizmetlerinden her türlü doğal afete, siber güvenlikten kaçakçılık suçlarına dek hayatın her alanında ve 85 milyonun yakınında, büyük bir sadakatle ve övünçle hizmet etmektedir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında,184. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Jandarma Genel Komutanlığımız, 196 bin kanun ordusu, kahraman mensubu ile dün olduğu gibi bugün de huzurun ve güvenin teminatıdır. Bu asil üniforma altında, Jandarma Teşkilatımıza emeği geçmiş, şehadet ve gazilik makamlarına erişmiş, tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Şehitlerimizin bize emaneti, kıymetli aileleri ile kahraman gazilerimize ve ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümü, fedakar ve kahraman kanun ordusunun tüm mensuplarına kutlu, mutlu ve uğurlu olsun.

Yerlikaya, törenin ardından Anıtkabir'deki vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ankara # anıtkabir # Jandarma Teşkilatı # Ali Yerlikaya

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