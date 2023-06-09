AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ve oğlu Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü tır, Afyonkarahisar - Uşak kara yolu Çalışlar köyü yakınlarında devrilerek yanmaya başladı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen tırdaki büyükbaş hayvanlardan bir kısmı kara yoluna dağıldı.

Ünal Özdemir (53) idaresindeki 06 CJU 017 plakalı otomobil, kara yolunun yaklaşık 5 kilometre gerisindeki Karacaören kavşağında önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

Kazada otomobilde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (61) ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu (26) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Yenişehirlioğlu ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazalar nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Afyonkarahisar - Uşak kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# AK Parti Grup Başkanvekili # Bahadır Yenişehirlioğlu

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