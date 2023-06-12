MKE sık sık patlamalarla gündeme geliyor: İş güvenliği tedbirleri merak konusu oldu

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisine ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın nedenine ilişkin belirsizlik sürüyor.

Yapılan açıklamalarda kamera görüntülerinin olduğu, patlama anına kadar herhangi bir anormallik gözlenmediği bildirildi. Bu durum, patlamayı neyin tetiklediği sorusunun yanı sıra iş yerinde daha önce meydana gelen patlamaları da gündeme getirdi.

1950’de kurulan devlet sermayeli MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda, ilk patlama 1986’da yaşandı. 7 itfaiye eri can verdi. 1988’deki patlamada ölüm yaşanmadı. 1997’de ise 1 işçi hayatını kaybetti.

2013 yılının Mart ayında da hatalı imal edilen havan barutunun iplerinden ayrıştırılması işleminin yapıldığı NGL atölyesinde patlama meydana gelmişti. Bu patlamada iki işçi yaşamını yitirdi, iki işçi de yaralandı.

Ardından 25 Haziran 2013 tarihinde fabrikada bir patlama daha yaşanmış, ancak işçilerin çalışmadığı saate denk gelmesi nedeniyle olayda ölen veya yaralanan olmamıştı. 2014 yılında da fabrikanın kimya laboratuvarında bir patlama oldu.

2015 yılının ilk aylarında fabrikada barut imalatı sırasında yine üç işçinin yaralandığı bir patlama yaşandı. 2018 yılında ise daha küçük patlamalar gündeme geldi.

2013’teki patlamadan aylar önce Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi, 2012’nin Kasım ayında MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda üç gün üst üste yemek boykotu yaptı. Boykot, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği, ücret dengesizlikleri ve taşeronlaştırmaya karşı düzenlendi.

Fabrika önünde yapılan açıklamada iş yerinin üretim binaları ve iş yerinde kullanılan alet edevat ve makinelerin son derece eski olduğu kaydedildi. Bu durumun iş yerinde çalışan üyelerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye soktuğu da vurgulandı.

Patlamalar, o tarihte sendikanın saptamalarını doğruladı. Patlamadan sonra yapılan incelemede yangının hangi sebeple çıktığının anlaşılmadığı belirtildi. Hazırlanan ilk bilirkişi raporunda NGL bölümünde iş güvenliği ve işçi sağlığı tedbirlerinin alınmasında bir dizi eksik ve hatalar bulunduğuna dikkat çekildi.

Ancak yargılama aşamasında mahkeme, dosyayı bilirkişiye göndererek yeniden rapor aldırdı. İkinci bilirkişi raporunda ise ölen işçilerden Hakan Akbaş’ın kusuru olduğu belirtildi. Akbaş’ın cep telefonuyla konuştuğu ya da konuşmaya çalıştığı, ya da demir sandalyeyi ittirerek barut gazları ve buharı tutuşturarak, puflama ile yangın başlattığı iddia edildi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası da son patlamanın ardından bir açıklama yayınladı. Oda Başkanı Yunus Yener, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’ndaki teknolojinin eski olduğunu, daha önceki patlamalarda bunun dile getirilmesine rağmen yenileme adımlarının atılmadığını öne sürdü.