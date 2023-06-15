Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında kritik görüşme: İkili üçüncü kez bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 28 Mayıs’tan sonra üçüncü kez görüştü. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Ahlatlıbel Tesisleri’ndeki görüşmeden çıkarken el salladı ve gülümsedi. Görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “değişim” mesajı verdi. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kaptanım” dedi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul'u da düşünmeliyiz iddialarına yanıt verdi. İmamoğlu birçok isimle yoğun görüştüğünü, "değişim" isteklerinin olduğunu ama bunu şimdilik parti içinde tutacaklarını kaydetti.

"Bir de değişim talebi var, bu hepimizde var. Konuşuyoruz zaten. Partimizin içinde konuşuyoruz. Sahada ve televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı, hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyorum. Her türlü düşünülmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul. Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil"

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPILMADI

Bu açıklamaların ardından İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ın ardından üçüncü kez görüştü. CHP genel merkezinde yapılan görüşmelerin yanı sıra iki ismin buluşması, bu kez altılı masa toplantılarının yapıldığı Ahlatlıbel Tesisleri’nde oldu. 1 saat civarında süren görüşmenin ardından İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu herhangi bir açıklama yapmadı.

“İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?” DİYE SORULDU

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun görüşmeden çıkarken gülümsediği ve basın mensuplarına el salladığı görüldü.

Kılıçdaroğlu’na 13 Haziran’da partisinin grup toplantısının ardından “İstifa edecek misiniz?” diye soruldu. Kılıçdaroğlu ise gazetecinin sorusuna “Hangi kanaldan geliyorsunuz?” diyerek yanıt verdi.

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