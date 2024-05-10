"AK Parti'ye neden oy vermediniz?" anketi yapıldı! İşte o anketin çarpıcı sonuçları

AK Parti, 31 Mart seçim yenilgisinin nedenlerini araştırıyor. Bu kapsamda "Neden oy vermediniz?" sorusu temelinde bir anket yaptırıldı. Yüzde 50'nin üzerinde oranla ekonomi başlığı birinci sırada yer aldı. İkinci en önemli gerekçe "AK Parti'nin halktan kopması" oldu.

"AK Parti'ye neden oy vermediniz?" anketi yapıldı! İşte o anketin çarpıcı sonuçları
Editör: Haber Merkezi
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Yerel seçimlerindeki başarısızlığın nedenini bulmak adına AK Parti anket yaptırdı. Vatandaşa "Neden oy vermediniz" sorusu yöneltildi. Yüzde 50'nin üzerinde bir oranla "ekonomi" başlığı ilk sırada yer aldı.

Geniş katılımla yapılan ankette hayat pahalılığı, emekliler ve kira fiyatları gibi sebepler sıralandı.

Ankette ekonomiden sonraki en önemli gerekçe ise AK Parti'nin "halktan kopması" gösterildi.

Ankette, CHP ve diğer partilere giden oyların yanı sıra, sandığa gitmeyen seçmenlerin de nabzı tutuldu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; parti kurmayları "Bu tespitler partinin bundan sonraki yol haritasına etkili olacak. Yeni bir program, yeni bir hikâye ortaya çıkarılacak" değerlendirmesi yaptı.

Kaynaklar, partinin seçmen tabanındaki oy kaymalarının henüz durmadığını, seçimden sonra küçük de olsa oy oranlarında gerilemenin devam ettiğini belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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