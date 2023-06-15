İBB Meclis'inde Haziran kararları çıktı: İşte İstanbulluları ilgilendiren kararlar

İBB Meclisi, İstanbulkart sahiplerine, kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınmasına ilişkin teklifi de onayladı. Ancak Meclis'te çevre konularında tartışma çıktı. CHP ve İYİ Parti grupları salonu terk etti.

Son Güncelleme:


İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.

Meclis, komisyon raporları doğrultusunda Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane, Pendik, Bahçelievler, Kartal, Pendik ve Zeytinburnu'ndaki taşınmazların satışına onay verdi.

İSTANBULKART İLE BAKİYE OLMADAN YOLCULUK

Öte yandan İstanbulkart kullanıcıları için de öenmli bir gelişme yaşandı. İstanbulkart sahiplerine, kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınmasına ilişkin teklif de onaylandı.

HALİÇ TEMİZLİĞİ TARTIŞMASI

Meclis'te gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi ve Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Haliç temizliği üzerinden çıkan tartışmada CHP ve İYİ Parti grupları salonu terk etti.

# ibb

Benzer Videolar

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında kritik görüşme Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında kritik görüşme
Merkez Bankası CFR'ye bağlandı! Merkez Bankası CFR'ye bağlandı!
Perinçek NATO'dan yönelen tehditlere dikkat çekti Perinçek NATO'dan yönelen tehditlere dikkat çekti
100 il 1000 ilçe için çalışmalar sürüyor 100 il 1000 ilçe için çalışmalar sürüyor
Jandarma Teşkilatı 184 yaşında Jandarma Teşkilatı 184 yaşında
MKE sık sık patlamalarla gündeme geliyor MKE sık sık patlamalarla gündeme geliyor
Yenişehirlioğlu ve oğlu trafik kazasında yaralandı Yenişehirlioğlu ve oğlu trafik kazasında yaralandı
Hangi bakanlık için kimin ismi geçiyor? Hangi bakanlık için kimin ismi geçiyor?
Türk Hava Kuvvetleri 112 yaşında! Türk Hava Kuvvetleri 112 yaşında!
İmamoğlu ve esnafın kavgası karakolda bitti İmamoğlu ve esnafın kavgası karakolda bitti
Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli?
Akar'dan sınır geçiş iddialarına tepki Akar'dan sınır geçiş iddialarına tepki
Çok Okunanlar
1 Yapay zekadan Atatürk çizimleri
2 İşte il olması beklenen ilçeler
3 Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi
4 Karbonhidrat diyeti nedir?
5 Yapay zekadan geçmişteki ünlülerin özçekimleri