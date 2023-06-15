İBB Meclis'inde Haziran kararları çıktı: İşte İstanbulluları ilgilendiren kararlar



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.

Meclis, komisyon raporları doğrultusunda Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane, Pendik, Bahçelievler, Kartal, Pendik ve Zeytinburnu'ndaki taşınmazların satışına onay verdi.

İSTANBULKART İLE BAKİYE OLMADAN YOLCULUK

Öte yandan İstanbulkart kullanıcıları için de öenmli bir gelişme yaşandı. İstanbulkart sahiplerine, kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınmasına ilişkin teklif de onaylandı.

HALİÇ TEMİZLİĞİ TARTIŞMASI

Meclis'te gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi ve Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Haliç temizliği üzerinden çıkan tartışmada CHP ve İYİ Parti grupları salonu terk etti.