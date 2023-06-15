Cumhuriyet Gazetesi'nde rüşvet iddiası! Çikolata kutusunda 500 bin lira...

"Para karşılığında haber" skandalı Cumhuriyet Gazetesi'ni karıştırdı; gazetenin yayın yönetmeni Tuncal Mollaveyisoğlu görevden alındı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin, e-ticarette tekelleşmeye karşı çıkarılan yasa aleyhine para karşılığı haber yaptığı iddia edildi.

Skandal, Cumhuriyet Gazetesi Vakfı'nın suç duyurusu ile patlak verdi. Vakıf, gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok hakkında, bir e-ticaret firmasından Ocak 2023’te yürürlüğe giren e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, 500 bin liralık rüşvetin çikolata kutusu içinde alındığı bilgisine yer verildi.

Para karşılığı habercilik, hem Cumhuriyet Vakıf’ında hem de gazetede tartışma yarattı. 6 ay önce göreve gelen yayın yönetmeni Tuncay Mollaveyisoğlu, konuyu köşesinde tekrar gündeme getirince ipler koptu.

Mollaveyisoğlu'nun konuyla ilgili yazısı sansürlendi. Cumhuriyet Gazetesi Vakfı, “Cumhuriyet içeriden ve dışarıdan saldırı altında” açıklaması yaptı. Sansürlenen yazısını sosyal medyada paylaşan Tuncay Mollaveyisoğlu, görevden alındı.

Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Şükran Soner, bir televizyon yayınında yaptığı açıklamada, Mollaveisoğlu için, "Daha yeni gelmiş göreve. Kalkıp şirketteki bir iş adamının talimatıyla bildiri yayımlarsa genel müdür olarak kalamaz" ifadelerini kullandı.