Futbolun kalbi İstanbul'da atacak: Manchester City ile Inter saat 22.00'de karşı karşıya gelecek

İstanbul bugün futbolun en büyük organizasyonlarından olan Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Tarihi anlara tanıklık etmek isteyen on binlerce yabancı turist İstanbul'a akın etti. Manchester City-Inter Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

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Futbolun kalbi İstanbul'da atacak. İstanbul bugün futbolun en büyük organizasyonlarından olan Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

Manchester City-Inter Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Tarihi anlara tanıklık etmek isteyen on binlerce yabancı turist İstanbul'a akın etti.

Taraftar grupları doyasıya eğlenirken, Atatürk Olimpiyat Stadı da maça hazırlandı.

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