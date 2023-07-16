"15 Temmuz'u ağlamaklı ve sümüklü şahıs yapamazdı!"

Faik Işık, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk Milleti'nin daima uyanık olması gerektiğini vurguladı ve şunları belirtti:

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne el koyma operasyonuydu bu. Türkiye'nin egemenliğini elinden alıp cemaate ve emperyal güçlere teslim etme eylemiydi. Her türlü düşmana karşı uyanık olmak zorunda olan bir milletiz. Arkası gelmeyecek anlamına gelmez! Biz düşmanın büyüklüğünün farkındayız, bu kadar büyük zeka ve operasyonun içerdeki ağlamaklı ve sümüklü şahıslar tarafından yapılamayacağının farkındayız ama bu milletin cevap verebileceğinin de inancındayız. Uyumuyoruz, Türkiye uyumuyor.